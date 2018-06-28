​В День молодежи 30 июня сургутян ожидает военно-историческая реконструкция

30 июня в Сургуте состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Штурм 2018».
Он пройдет с 15 до 19 на площадке за Собором Преображения Господня.
В рамках мероприятия будет организованы выставки оружия, военной техники и обмундирования, ряд военных реконструкций разного исторического периода (Средневековья, войны в Афганистане, Великой Отечественной войны и так далее), а также будут проведены мастер-классы по стрельбе в тире.
Организаторами фестиваля выступают Региональный молодежный центр Югры и клуб исторической реконструкции «Арсенал» Сургута.
Как закончили год школьники Сургутского района. Директор департамента образования Ольга Кочурова// ONLINE 28 июня в 12.30