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​В Югре проходит фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина». Победителей ждут призы и подарки

С 1 июня по 9 сентября Центральная городская библиотека приглашает сургутян принять участие в фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина».

Фотоконкурс проводится второй год подряд. Как и в прошлом году, участникам конкурса предлагается отправиться в путешествие, взяв с собой томик сочинений А.С. Пушкина или книгу о поэте.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте старше 12 лет. Основные требования к содержанию конкурсных фотографий ¬– атмосфера путешествия и присутствие в кадре книг А.С. Пушкина. Это могут быть как фотопортреты (одиночные или групповые) с изданием, так и сами книги, снятые на фоне достопримечательностей в любой точке мира.

Фотоконкурс проводится в группе «ПроСтранствие Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте». Каждый участник может предоставить не более 10 фотографий.

Лучшие работы будут определены специальным жюри с 10 по 21 сентября. Церемония награждения пройдёт 22 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, победителей ждут призы и подарки.

Наиболее интересные фотографии будут представлены на выставке, которая откроется 29 сентября в здании ОАО «Аэропорт Сургут».

С Положением фотоконкурса можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы http://slib.ru.

Дополнительная информация: по тел. 28-58-22, 28-62-57, 28-57-70.


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28 июня в 19:12, просмотров: 790, комментариев: 0


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