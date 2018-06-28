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​«Тюменская матрешка» планирует вернуть объемы улова муксуна на уровень 1981 года

Накануне в Ханты-Мансийск с рабочей поездкой прибыл врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой они обсудили вопросы организации, проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территориях трех регионов.

В частности, обсуждалось создании рабочей группы по вопросам сохранения и приумножения биоресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйственного района. Такой формат позволит выносить на федеральный уровень предложения по развитию рыбоводства, воспроизводству и сбережению ценных пород рыбы.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы с вами все соседи и с Тюменской областью, и с ЯНАО. В 2018 году на федеральном уровне в правилах о рыболовстве в западносибирском рыбохозяйственном бассейне был и закреплены условия по воспроизводству. Эти решения не случайны количество и объем стада муксуна критически минимальный, даже обсуждался вопрос о занесении рыбы в красную книгу, – заявила Комарова. – Мы решили, что так не должно быть. Муксуна нужно сохранить».

Александр Моор поддержал инициативу Натальи Комаровой. И рассказал, что Тюменская область также занимается вопросами, связанными с воспроизводством водных биологических ресурсов.

«В Тюменской области есть серьезные резервы для развития отрасли рыболовства. За 2017 год выводок у нас увеличился на 19 процентов, относительно 2016 года. Сейчас мы должны все вместе сконцентрироваться на том, чтобы нас услышали. Мы должны выработать совместные предложения и вынести их, как законодательную инициативу, чтобы они были закреплены нормативно правовым документом, – подытожил Александр Моор. – Мы хотели бы не только охранять и воспроизводить ценные породы рыбы на сегодняшнем уровне, и сделать все от нас зависящее, чтобы в перспективе достигнуть рекордных объемов вылова муксуна, которые были в 1981 году».


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Сегодня в 11:24, просмотров: 95, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 11:57
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