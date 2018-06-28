Бюджетники без карты «Мир» могут остаться без зарплаты

С 1 июля работники бюджетной сферы смогут получать зарплату только на национальную карту «Мир» или на счета, к которым не привязаны никакие карты вовсе, — так говорит закон.

Если к зарплатному счету привязана не карта «Мир», а иная, банк не сможет зачислить деньги на этот счет — их переведут на счет невыясненных сумм.

Банки планируют уведомлять клиента о поступлении таких средств и предлагать забирать деньги наличными в отделении. Клиент может дать распоряжение о переводе на счет, к которому привязана карта «Мир», или счет без карты. На процедуру отводится десяти рабочих дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет.

Работодатель, если работник по такой причине не получил зарплату своевременно, ответственности за задержку не несет.

Данные нововведения и правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных стипендий. Тем, кто получает выплаты из бюджета реже одного раза в год или постоянно живет за границей, оформлять «Мир» не нужно.