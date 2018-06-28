16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1359   EUR  73,6038  

Путин подписал закон, разрешающий банкам самостоятельно блокировать карты

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты. Заморозка может произойти только если у финансовой организации появились подозрения на хищение с карт средств.

Если у банка появились сомнения по операции, то он должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения, перевод выполняется незамедлительно.

Отметим, что финансовые организации также смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:33, просмотров: 139, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет

Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет
В нашем правительстве сейчас сидят люди, которые не экономикой занимаются, а бухгалтера, которые сводят бюджет. Условия задачи: не хватает 8 триллионов рублей, где их взять?
Владимир Болотов, Депутат думы города Сургута Сегодня в 08:30
297 5
Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт

Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт
Если есть такая необходимость, потому что нет денег в кассе, то тогда возникает другой вопрос - куда они девались?
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута 27 июня в 16:16
987 2
На сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст

На сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст

У государства без этого есть механизмы и рычаги для того, чтобы сбалансировать экономику
Василий Птицын, депутат думы Сургута 27 июня в 14:32
1427 1
Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

В Школе социального предпринимательства в шестой раз прошла итоговая защита проектов
Лилия Сулейманова 27 июня в 13:50
539 0
Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст

Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст
Трудно говорить о том, чего мы еще не видели – несмотря на то, что в правительстве говорят, что разослали законопроект в регионы, но, скажем, в окружной думе документ не появился
Александр Сидоров, депутат Государственной думы 27 июня в 13:08
3990 8
Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО

Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО
Надежда Макаренко 27 июня в 11:14
561 0
Перед вами открыты все дороги, вы еще не перестали мечтать и ставить перед собой амбициозные цели

Перед вами открыты все дороги, вы еще не перестали мечтать и ставить перед собой амбициозные цели
От всей души желаю, чтобы у каждого из вас все получилось, и вы прожили яркую неординарную жизнь
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 27 июня в 11:04
389 1
Молодость – самое лучшее время для осуществления самых смелых и невероятных замыслов

Молодость – самое лучшее время для осуществления самых смелых и невероятных замыслов
Желаю тем, кто стремится к успеху на трудовом поприще – упорства и трудолюбия. Студентам – сдать сессию на «хорошо» и «отлично»
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 июня в 09:17
353 0
Статья дня: Что я думаю про повышение пенсионного возраста

Статья дня: Что я думаю про повышение пенсионного возраста
По сути мы имеем дело с простым повышением налогов. Все мы платим довольно большие взносы в Пенсионный фонд, и государство в очередной раз запустило туда руку.
Илья Варламов, блогер 27 июня в 04:43
603 2
Зато как погуляли!

Зато как погуляли!
Решение проводить Чемпионат мира по футболу в России отработало свою политическую цель на все 146%
Ася Гареева 27 июня в 04:17
599 2
​Гуляй, Вася! Но до 23 часов

​Гуляй, Вася! Но до 23 часов
За нарушение детьми комендантского часа в этом году оштрафованы 64 сургутских родителя
Лилия Сулейманова 26 июня в 10:01
451 0
​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
За последние 10 лет на водоемах города погибло 86 взрослых и детей, пострадало 382 человека
Лилия Сулейманова 25 июня в 14:48
724 2
​Олег Шеин: На Западе люди могут поездить на свою пенсию по миру – у нас только пойти

​Олег Шеин: На Западе люди могут поездить на свою пенсию по миру – у нас только пойти
Депутат Госдумы выступил против повышения пенсионного возраста. Существующую ситуацию он назвал национальным тупиком
Константин Шперлинг 24 июня в 17:52
2050 7
И дождь нипочём: Сегодня в Сургуте прошел Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ

И дождь нипочём: Сегодня в Сургуте прошел Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ
Горожане смотрели концерт, плясали, кололи дрова и боролись за барана
Лилия Сулейманова 23 июня в 18:47
1917 7
«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

Сабантуй, Арт-пикник-2018, фестиваль молодежи, гонки на обласах и музыка из знаменитых мультфильмов!
Константин Шперлинг 23 июня в 15:40
1299 0
​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»

​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»
Константин Шперлинг 23 июня в 14:30
1337 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика