Путин подписал закон, разрешающий банкам самостоятельно блокировать карты

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты. Заморозка может произойти только если у финансовой организации появились подозрения на хищение с карт средств.

Если у банка появились сомнения по операции, то он должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения, перевод выполняется незамедлительно.

Отметим, что финансовые организации также смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.