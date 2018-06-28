Коммунальщики Югры сегодня будут решать, как спастись от мусорного коллапса

Уже в октябре Югра должна перейти на новую систему обращения с ТКО. В связи с этим сегодня в Сургуте состоится круглый стол где обсудят подготовительные мероприятия.

В частности, будут решаться следующие вопросы:

В каком объеме передана муниципальными образованиями информация, необходимая региональному оператору для заключения договоров с потребителями; Передана ли муниципальными образованиями информация об отходообразователях, которые не имеют в настоящее время, а зачастую просто не желают иметь, договоров на вывоз ТКО (ГСК, садовые товарищества и т.п.) региональному оператору; За счет каких источников будут содержаться и поддерживаться в надлежащем состоянии контейнерные площадки; Увеличения расходов потребителей на вывоз ТКО, новые расходы на содержание контейнерных площадок.

Конечной целью должно стать исключение наличия на территории Югры источников образования отходов (объекты капитального строительства, земельные участки), в отношении которых собственниками не заключены договоры на оборот ТКО.

Более подробней о «переделе» рынка коммунальных отходов читайте по ссылке.