Коммунальщики Югры сегодня будут решать, как спастись от мусорного коллапса

Уже в октябре Югра должна перейти на новую систему обращения с ТКО. В связи с этим сегодня в Сургуте состоится круглый стол где обсудят подготовительные мероприятия.
В частности, будут решаться следующие вопросы:
- В каком объеме передана муниципальными образованиями информация, необходимая региональному оператору для заключения договоров с потребителями;
- Передана ли муниципальными образованиями информация об отходообразователях, которые не имеют в настоящее время, а зачастую просто не желают иметь, договоров на вывоз ТКО (ГСК, садовые товарищества и т.п.) региональному оператору;
- За счет каких источников будут содержаться и поддерживаться в надлежащем состоянии контейнерные площадки;
- Увеличения расходов потребителей на вывоз ТКО, новые расходы на содержание контейнерных площадок.
Конечной целью должно стать исключение наличия на территории Югры источников образования отходов (объекты капитального строительства, земельные участки), в отношении которых собственниками не заключены договоры на оборот ТКО.
Более подробней о «переделе» рынка коммунальных отходов читайте по ссылке.
Как закончили год школьники Сургутского района. Директор департамента образования Ольга Кочурова// ONLINE 28 июня в 12.30