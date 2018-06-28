Более 40 процентов сургутских школьников в новом году будут учиться во вторую смену

В крупнейшем муниципалитете Югры случился резкий рост дефицита ученических мест в средних школах. Об этом директор департамента образования Сургута Анна Томазова рассказала городским депутатам-единороссам на заседании фракции.

«Решить вопрос можно только за счет перевода детей во вторую смену. Других ресурсов у нас нет. Уже в следующем учебном году число детей, обучающихся во вторую смену, нам придется увеличить. Если прошлые годы мы планомерно добивались снижения этого показателя и смогли добиться 36 процентов, то теперь уйдем в 40-42», - признала Анна Томазова.

Чтобы закрыть вопрос полностью, городу необходимо построить 23 школы на 24 тысячи ученических мест. Это цифры еще прошлого года. До конца текущего года (и даже следующего) не будет построено ни одной.

Скандальный прогноз по дефициту ученических мест администрация Сургута донесла до правительства округа еще весной 2016 года. И вопрос вроде как сдвинулся с мертвой точки – «паровозом» переговоров с округом выступал авторитетный газовый генерал Юрий Важенин, в ту пору — депутат окружной думы. Именно он несколькими годами ранее пролоббировал массовое строительство детских садов, благодаря чему город удалось решить многолетнюю проблему с многотысячными очередями в ДДУ. Осенью 2016 года бывшие вице-мэр Сургута Александр Шатунов и директор департамента образования Сургута Татьяна Османкина объявили, что город готов начать строительство сразу 8 школ – есть и готовые площадки, и инвесторы.

Осенью 2017 года цифра оказалась другой — всего три школы: округ зарезервировал для Сургута на эти цели только 2 млрд рублей. Но и эти проекты реализуются с большой пробуксовкой: потенциальный подрядчик есть для строительства только одной школы, но главное — подготовленных в полной мере площадок не оказалось в принципе. К примеру, в микрорайоне 30 а. Для строительства этого учебного заведения есть все: место, средства, исполнитель. Не хватает мелочи (по сравнению с общей стоимостью строительства, тем более – с учетом банковских процентов). А именно – инженерных сетей. И денег, чтобы их подвести – они в бюджете не заложены.

«Надо все посмотреть, посчитать… А потом уже в рамках проекта бюджета смотреть — что можно сделать», — пояснила замглавы Сургута по экономике Анна Шерстнева. Кстати, понимание ситуации, по ее словам, появится к сентябрю.

Но если с обеспечением объекта тепло- и водосетями вопрос упирается только в деньги, и город так или иначе его решит (в крайнем случае — возьмет кредит), то с электросетями дело обстоит сложнее. У хозяйствующих субъектов нет понимания и четкой договоренности: кто именно должен даже не протягивать линии электропередачи, а вносить изменения в градостроительные документы. Администрация, застройщик или энергокомпания.

Дело в том, что работа эта тоже стоит времени. И денег. А коммерческие структуры (застройщик и Сургутские городские электрические сети) по понятным причинам заниматься этим вопросом не намерены.

«Мы готовы бесплатно к социальным объектам свои коммуникации проложить. Но вот заниматься еще и документальным сопровождением? По меньшей мере, это долго. Очень долго. И недешево. Компания и так много потеряла и продолжает терять, обеспечив электроснабжением новые микрорайоны, как показала жизнь — «на перспективу». Жилье продается гораздо хуже, чем рассчитывали администрация и застройщики, электричества потребляется меньше, чем рассчитывали мы, а, следовательно, пропорционально растет и срок окупаемости», - пояснил ситуацию главный инженер ООО «Городские электрические сети» Андрей Григорьев. По его словам, именно «бумажный» вопрос, в основном, и тормозит все дело. Когда-то кто-то из подрядчиков, выполняющих по заданию мэрии градостроительную документацию, видимо, просто забыл внести в нее схему размещения электросетевого хозяйства. А кто-то в администрации эту бракованную работу принял.

Кстати: В Сургуте только четыре образовательных учреждения будут учиться в одну смену в 2018-2019 учебном году: гимназия «Лаборатория Салахова», гимназия им. Ф.К. Салманова, Сургутский естественно-научный лицей, лицей им. В.И. Хисматуллина. Остальные школы по-прежнему будут вести обучение в две смены. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время прямой линии с жителями округа.

«Пока в Сургуте будут работать в одну смену четыре образовательных учреждения. Причина достаточно простая: очень высокая загруженность школ. Эта проблема продолжает быть актуальна не только для Сургута, но и для всего округа», - объяснила ситуацию губернатор.

фото - korabelov.info