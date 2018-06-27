Германия провалилась на ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу, действующий чемпион мира, не вышла в плей-офф ЧМ-2018 в России, сообщает «Медуза».

В последнем матче группового этапа немцы проиграли со счетом 0:2 команде Южной Кореи, голы были забиты на третьей и шестой добавленных минутах. Германия набрала три очка за три матча.

Немецкая сборная не вышла из группы на чемпионате мира впервые в своей истории.

В плей-офф от группы F, в которой играла Германия, сыграют Швеция и Мексика. В последнем матче группового этапа они встречались друг с другом, шведы выиграли со счетом 3:0.