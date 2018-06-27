​Большая часть сургутян не укладываются в дедлайны на работе

Почти 70 процентов опрошенных сургутян заявили, что периодически не укладываются в сроки поставленной начальством рабочей задачи. При этом десяти процентам это сходит с рук. Такие данные приводит портал Зарплата.ру, который провел опрос.

По словам 60 процентов респондентов, в их компании обычно ставятся жесткие сроки выполнения задач. В Свою очередь 33 процента отметили, что дедлайны* у них ориентировочные и иногда сдвигаются. У оставшихся 7 процентов вообще нет понятий задач и дедлайнов в работе.

24 процента горожан отметили, что в их компании обычно ставятся такие сроки для выполнения задач, в которые вполне реально уложиться. Половина респондентов рассказали, что сроки реальные, но работы обычно так много, что успеть сложно. Еще 15 процентов пожаловались на заниженные дедлайны, выдержать которые почти невозможно. А 11 процентов сургутян обычно работают в свободном темпе, так как никто не ставит им конкретных сроков.

Справка:

Дедлайн — крайний срок, предельный срок, дата или время, к которому должна быть выполнена задача.