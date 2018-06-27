​Налог за выигрыш в лотерею менее 15 тысяч рублей теперь придется платить счастливчику

НДФЛ на доходы от выигрышей в азартных играх или лотереях, теперь будут платить счастливчики. Но только в случае, если сумма составила менее 15 тысяч рублей. Причем не подлежат обложению налогом выигрыши в размере не более четырех тысяч рублей в целом за налоговый период.

Если сумма выигрыша равна или превышает 15 тысяч рублей, то налоги будет обязан уплатить налоговый агент — организатор лотереи или азартных игр.

Налоговая декларация должна быть представлена не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а сам налог уплачен не позднее 15 июля.