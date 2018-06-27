Сургутяне возвращают свои накопительные части пенсий в ПФР

«В 2017 году в Управление ПФР по Сургуту поступило 158 заявлений о переводе накопительной части пенсии в различные НПФ, возврат обратно в ПФР оформили 327 человек. Заявления на смену одного НПФ на другой написали 569 жителей», — сообщила СИА-ПРЕСС начальник управления Марина Кулецкая.

Это соответствует общероссийской тенденции. Сейчас по данным Института общественного мнения «Анкетолог», уровень доверия россиян к НПФ невелик и составляет всего 4,8 балла по 10-балльной шкале.

К тому же в стране уже имеется печальный опыт. Так несколько крупных негосударственных фондов (НПФ «Магнит» и два НПФ из группы «Открытие»), только за первый квартал этого года показали убытки на 10,8 миллиардов рублей.

Помимо этого, более 30 НПФ находятся в процессе ликвидации, а в пяти выявлены признаки преднамеренной процедуры банкротства. Всего же по данным «Новых известий», 34 «лопнувших» фонда задолжали россиянам 96 миллиардов рублей.

Напомним, что возврат накопительной части из НПФ в ПФР тоже несет в себе риск убытка, ведь пенсионные накопления можно переводить из фонда в фонд не раньше, чем раз в пять лет. В противном случае накопленный инвестиционный доход теряется.

Сейчас некоторые эксперты пришли к выводу о несостоятельности нынешней модели негосударственного пенсионного обеспечения: «Система нуждается в радикальном реформировании», — считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.