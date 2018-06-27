В Сургутском районе подвели итоги турнира по необычному триатлону

Администрация Сургутского района наградила победителей турнира по неклассическому триатлону, который прошел в Солнечном в прошлую субботу. Шесть команд соревновались в трех дисциплинах: Dota 2, Lazertag и интеллектуальная игра «Квиз». Соревнование подобного формата оказался первым не только в Сургутского районе, но и в Югре. О причинах столь необычного сочетания дисциплин рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«После того, как в прошлом году мы провели турнир по киберспорту, к нам поступили замечания о том, что это не совсем активный вид спорта. Поэтому наряду с традиционной для таких соревнований игрой Dota 2 и «Квизом» решили ввести «Лазертаг», где две команды активно бегают и пытаются выбить другу друга с помощью лазерных ружей. Это такой элемент физической подготовки», - отметил Андрей Трубецкой.

По результатам турнира призовые места распределились следующим образом: верхнюю ступень пьедестала заняла команда «Team Impossible» из Сургута, на второй строчке итогового протокола оказался коллектив «Jeremy» из Сургутского района, третье место досталось команде «SiriuS» из Пыть-Яха.

В ближайшем будущем администрация муниципалитета продолжит активно вкладываться в развитие киберспорта. Первым шагом станет появление уже в этом году четырех специализированных компьютерных классов в поселениях Сургутского района. Важной вехой для киберспорта в муниципалитете станет строительство киберарены, которое должно начаться в следующем году.