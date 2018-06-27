Врио губернатора Тюменской области Александр Моор прибыл в Ханты-Мансийск с рабочей поездкой

Сегодня в Ханты-Мансийск прилетел врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Его встретила губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе они провели рабочее совещание по вопросу организации, проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территориях Югры, ЯНАО и Тюменской области. Кроме того, посетили Югорский рыбный завод. Это одно из крупнейших рыбоводных предприятий, расположенных в УФО.

Далее запланирована встреча участников предварительного голосования с секретарями первичных и местных отделений Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «Единая Россия».

После чего Александр Моор совместно с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным примут участие в церемонии посвящения в «Юнармейцы». Там же запланирована встреча с воспитанниками военно-патриотического лагеря палаточного типа с круглосуточным пребыванием «Застава».

Напомним, 18 мая президент подписал указ о назначении на должность министра строительства и ЖКХ экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 9 сентября 2018 года.