​С 1 июля в Югре вырастут тарифы на электроэнергию

С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию. Они будут действовать по первое полугодие 2019 года. Об этом сообщает Тюменская энергосбытовая компания.

Прирост тарифов на второе полугодие этого года по отношению к первому составит 3,7 процента, что ниже прироста в пять процентов, который указывается в прогнозе социально-экономического развития РФ на текущий год.

Для жителей Югры, ЯНАО и юга Тюменской области, проживающих в сельских населенных пунктах, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, одноставочный тариф с 1 июля составит 1,95 р./кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, составят в дневное время (с 7 до 23) 1,98 р./кВт*ч.; в ночное время (с 23 до 7) — 0,98 р./кВт*ч.

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных к категории «население», цена электроэнергии по одноставочному тарифу установлена на уровне 2,78 руб./кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: в дневное время будут учитываться по 2,83 р./кВт*ч.; в ночное — 1,4 р./кВт*ч. Все тарифы указываются с учетом НДС.