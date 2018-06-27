Югорчанин упал с крыши отеля в Турции и погиб

Житель Ханты-Мансийска 18-летний Антон Ярошин вместе со своей мамой и племянником отдыхал в турецком городе Сиде. Туда они прилетели 18 июня.

В ночь с 23 на 24 июня молодой человек пошел на дискотеку, откуда в свой номер не вернулся.

Его мама утром вышла на улицу, чтобы найти сына. Там она увидела машины скорой помощи и полиции, ей сообщили, что молодой человек упал с крыши отеля и погиб.

Сейчас югорчанка вернулась домой, тело ее сына пока остается в Турции на время следствия.