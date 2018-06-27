​Эксперты подсчитали, сколько россиян не доживет до нового возрастного порога пенсии

Специалисты Высшей школы экономики выявили процент россиян, которые не доживут до пенсии после повышения пенсионного возраста, сообщает РБК.

Это 17,4 процентов мужчин и 6,5 процентов женщин из первого поколения россиян, которые должны будут выйти на пенсию в 65 и 63 года.

Отметим, что к первому поколению относятся мужчины 1959 года и младше и женщины 1971 года рождения и младше.