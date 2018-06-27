​«Новапорт» планирует развивать тюменский аэропорт

Федеральная компания «Новапорт», в управлении которой находится тюменский аэропорт «Рощино», намерена построить на территории авиагавани еще один терминал, пишет «РБК» со ссылкой на заявление генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова, который провел встречу с врио губернатора Тюменской области Александром Моором.

По словам пресс-службы губернатора, пассажиропоток в аэропорту может вырасти до 5 миллионов человек в год. Для того, чтобы обслуживать такой объем планируется возвести новый терминал площадью 17 тыс. квадратных метров. При этом все инвестиции в проект будут частными.

Рудаков подчеркнул, что в случае, если сегодня не будут приняты решения о строительстве нового терминала, то через пару лет аэропорт вернется к ситуации, которая была до реконструкции.

«С появлением нового корпуса к 27 тыс. действующих квадратных метров добавится еще 17 тысяч. Это будет солидный аэропорт, который нужно будет реконструировать только тогда, когда пассажиропоток приблизится к 5 млн человек в год, — уточнил генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» и добавил, что тюменский аэропорт — реальный региональный хаб. – Отсюда летают не только в Москву и Санкт-Петербург, а по 30-40 внутрирегиональным и межрегиональным направлениям, есть стыковочные рейсы. В планах компании построить современную гостиницу и развиваться комплексно».

В свою очередь Моор отметил, что между областью и компанией есть «понятные и многолетние перспективы развития».

«На встрече мы их обсудили, подтвердили достигнутые ранее договоренности. С нашей стороны потребуется провести ремонт взлетно-посадочной полосы № 1. Проект уже прорабатывается», — резюмировал врио главы области.