В мэрии Сургута все еще не знают, как решить вопрос с замглавы администрации Натальей Алешковой

Администрация Сургута прислала ответ на официальный запрос СИА-ПРЕСС о дальнейшей судьбе заместителя главы администрации Сургута Натальи Алешковой. Напомним, что ее должность была сокращена в период, когда специалист находилась в декрете. 18 июня Наталья Павловна вернулась на службу, но какой функционал исполняет специалист с доходом по основному месту работы около двух миллионов рублей в год, судя по ответу на запрос редакции, до сих пор неизвестно.

Приводим вопросы и ответ полностью:

Вопрос 1. На какую должность вернулась из декретного отпуска замглавы Сургута Наталья Алешкова?

Вопрос 2. Какой функционал она будет выполнять?

Вопрос 3. Значит ли, что с возвращением Алешковой из декретного отпуска у главы Сургута увеличится количество замов?

Вопрос 4. Если нет — кто из сегодняшних замов будет понижен в должности?

Вопрос 5. Любая другая информация по теме.

ОТВЕТ: 18.06.2018 после выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Алешкова Н.П. приступила к работе по должности «заместитель главы Администрации города». В этот же день Алешкова Н.П. была ознакомлена с уведомлением о сокращении должности заместителя главы Администрации города с предложением вакантных должностей. Информации о согласии с предложенными вакантными должностями не поступало. На сегодняшний день распределение полномочий по общему руководству структурными подразделениями между высшими должностными лицами Администрации города – заместителями Главы города осуществляется в соответствии со схемой подчинённости, утвержденной приложением 2 решения Думы города Сургута от 01.03.2011 № 862-IVДГ «О структуре Администрации города».

Документ, на который ссылается советник главы Сургута Н.С. Павлов в ответе на редакционный запрос, пришлось искать вручную. И он значительно отличается от схемы подчиненности структурных подразделений администрации. Как и на основании чего будет начисляться заработная плата специалисту, должность которого упразднена, остается неизвестным.