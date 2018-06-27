Удар по ценам: югорчане дают месяц безлимита на мессенджеры по цене чашки кофе

В ХМАО упали цены на мобильное общение. Теперь получить месяц безлимитных переговоров в мессенджерах WhatsApp, Viber, Facebook, ТамТам, Snapchat, а также пакеты интернета, смс и минут можно от 150 рублей – дешевле чашки кофе в ресторане. Новые расценки появились в обновленной тарифной линейке «МегаФона» под названием «Включайся!».

Указанная выше стоимость действует на тарифе «Включайся! Пиши». Если к безлимитным мессенджерам добавить неограниченные коммуникации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram, Twitter, внушительный пакет интернета 30 ГБ на прочие ресурсы и 1000 минут – получится хит лета: тариф «Включайся! Общайся» с абонентской платой всего 250 рублей в месяц.

Также более выгодные расценки ждут ценителей музыки на «Включайся! Слушай», любителей разговоров по мобильному телефону на «Включайся! Говори» и тех, кто предпочитает видео, на «Включайся! Смотри» и «Включайся! Смотри+».

«Мы снизили стоимость пакетных тарифов до 2 раз в зависимости от варианта, а также увеличили объем интернета на ряде тарифов. Сейчас это одно из самых выгодных ценовых предложений на телеком-рынке Ханты-Мансийского автономного округа, когда по оптимальной цене можно получить тариф с безлимитным объемом необходимых услуг. С обновленной линейкой наши абоненты могут заниматься своим любимым делом безгранично и не считать потраченные минуты и мегабайты», – отметил руководитель по продажам «МегаФона» на Ямале и в Югре Дмитрий Щелгачев.

Широта интернет-сервисов, продуктов и приложений раскроется по-максимуму с надежной передачей данных. По данным компании Ookla (Оокла), разработчиков сервиса Speedtest (Спидтест), самый быстрый мобильный интернет в ХМАО предоставляет именно «МегаФон». В результате замеров пользователей во всех сетях операторов, сделанных в 1 квартале 2018 года, оператор продемонстрировал самые высокие показатели – средняя скорость загрузки данных составила 12,5 Мбит/с, а максимальная – 26,6 Мбит/с.

Смотреть обновленные тарифы «Включайся!».