Пожилая югорчанка разделась, протестуя против повышения пенсионного возраста // ВИДЕО

Прошлой ночью жительница Пыть-Яха разделась перед зданием администрации. Женщина начала громко высказывать недовольство в адрес властей и критиковать пенсионную реформу.

Как выяснилось, эта женщина живет в Пыть-Яхе много лет, многие местные жители ее хорошо знают. Югорчанка владеет парикмахерской.

Сейчас она находится в психоневрологическом отделении пыть-яхской ОКБ под наблюдением врачей. Туда ее доставили полицейские.