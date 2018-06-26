​Россияне из всех деятелей ХХ века больше всего симпатизируют Николаю II

ВЦИОМ провел опрос россиян на тему того, кто из деятелей начала ХХ века вызывает у них симпатию.

На первом месте (54 процента), оказался царь Николай II. На втором с 51 процентом — Иосиф Сталин, а на третьем — Владимир Ленин (49 процентов).

Материалы исследования ВЦИОМ представил в Музее современной истории России.

«В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70 процентов), Бухариным (56 процентов), Деникиным (47 процентов) и Керенским (43 процента). О Махно и Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно – о негативном отношении к ним заявили 58 процентов и 46 процентов», — говорится в материалах ВЦИОМ.