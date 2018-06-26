​В УрФО сменился полпред президента

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских покинул свой пост. Об этом официально стало известно сегодня в ходе ежегодной всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность», которая прошла в Нефтеюганске. Холманских ушел в госкорпорацию «Ростех» Сергея Чемезова. Руководителем нашего макрорегиона стал помощник президента и экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

Последнее, что Холманских сделал как полпред — вручил губернатору Югры Наталье Комаровой благодарственное письмо от президента за организацию выборов.