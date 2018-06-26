​Претенденты на пост главы Тюменской области представили свои программы

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области от партии «Единая Россия» представили свои программы.
Выступали: врио губернатора области Александр Моор, а также депутаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.
Все они в своих выступлениях подчеркнули больше значение региона в экономическом развитии страны. По их общему мнению, будущий губернатор должен будет приложить все усилия для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие области в этой сфере.
Аналогичные встречи пройдут в течение недели в автономных округах.
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