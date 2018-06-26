​В Тюмени появятся «зеленые» крыши

Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов заявил, что городские балконы и крыши будут украшены цветами и деревьями.

Он уверен, что это может частично решить проблему озеленения. Свою стратегию он представил на заседании общественной палаты.

По его словам, на крышах можно выращивать более полусотни видов растений. «Кроме того, можно вести речь и о формах высадки деревьев. Также могут применяться вертикальные и террасные способы озеленения, в том числе на крышах строений и балконах».

По мнению Перевалова, такой необычный способ озеленения не стоит обходить стороной. «Зеленые» крыши – это вполне обычное явление в Европе.