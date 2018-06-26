​Администрация Сургута не может придумать новых рычагов влияния на уличных торговцев

В Сургуте более десятка стихийных рыков, не считая единичных уличных торговцев. За 2018 год было выписано 169 штрафов на общую сумму 468 600 рублей за несанкционированную уличную торговлю.

«Штрафы накладываются в пределах установленных законом сумм, больше чем предусмотрено законом мы назначить не можем. Многие из этих лиц, а это 63 процента, привлекаются систематически и сумма штрафа может превышает уже по сто тысяч и больше на человек», – рассказала Роза Киричек, начальник отдела по организации работы административной комиссии.

Не поддаются торговцы и на уговоры арендовать торговые помещения, не смотря на предложенные администрацией льготные условия.

«И площади есть, и возможности. Лицам, которых привлекали к ответственности, говорим: “а если бы вам предоставили участок там или там”. Они категорически против, потому что место, где они обосновались проверено временем. Там большой поток горожан проходит мимо. У них есть продажи на этих места. Поэтому получить добровольное согласие на то, чтобы они изменили место торговли, у нас не получается», – пояснила Киричек.

По словам представителя администрации, зачастую уличные торговцы являются мошенникам. Они под видом своего товара продают обычные продукты с оптовых баз.

«По статистике информации административной комиссии, уличные торговцы систематически продают укроп, лук, зелень и так далее с оптовых рынков под видом собственной продукции. Просто выкладывают по чуть-чуть, чтобы у граждан создавалось впечатление, что продается товар со своего собственного участка. Стоимость такого товара намного выше в среднем, чем по городу, – продолжила Киричек. – У нас даже был такой случай, когда гражданин привлекался к ответственности за продажу, как он написал, свежих азербайджанских яблок с газели, хотя эти яблоки были из супермаркета. По тем материалам, которые были в нашем распоряжении, а именно фотографии, мы увидели, что выстроилась целая очередь горожан к данной газели за приобретением этих яблок».

Несмотря на постоянные разговоры и действия администрации, уличные торговцы из года в год продолжают торговать на своих местах.

Многие горожане в целом не видят ничего плохого в такой торговле. Другие же, в свою очередь, пишут жалобы в администрацию.