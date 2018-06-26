​По стране проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Сургут остался в стороне

Профсоюзы по всей России вышли на улицу, устраивая митинги и шествия против повышения пенсионного возраста.

Мероприятия уже прошли в многих городах страны (Томске, Иркутске, Новосибирске и других). Очередной всплеск планируется 1 июля — заявки на проведение митингов поданы в 20 городах, включая Бийск, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Томск и Хабаровск.

Сургут от активных действий остался в стороне. Председатель Сургутской территориальной организации общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Роман Северчуков сообщил СИА-ПРЕСС, что несмотря на полную солидарность с участниками митингов других городов, местные профсоюзы на акции протеста собираться не будут.

«Все проходит на бумажном уровне, собираются все «за» и «против», в интернете активно подписываются петиции. Санкционированные законные митинги могут быть в будущем, но на данный момент это не организовывается», — рассказал Северчуков.