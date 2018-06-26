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​Администрация Сургута начала штрафовать горожан за нарушение тишины и дала рекомендации, как избежать штрафа

В 2018 году администрация Сургута получила механизм, позволяющий штрафовать горожан за нарушение тишины и покоя.

В прошлом году такие нарушения не выявлялись вовсе из-за того, что, по словам представителей администрации, на законодательном уровне не было механизма для привлечения к ответственности за нарушение порядка тишины и покоя горожан.

«В этом году такой механизм нам был предоставлен, и мы им пользуемся. К административной ответственности за нарушение тишины и покоя горожан в 2018 году было привлечено 306 человек. Данная мера наказания является действенной – по таким нарушениям, как правило, привлекаются один раз. На заседании комиссии виновные приносят извинения потерпевшим, раскаиваются и не повторяют правонарушений такого вида», – рассказала Роза Киричек, начальник отдела по организации работы административной комиссии.

Подобные дела возбуждаются по обращению горожан. В основном нарушителями порядка является молодежь с громкой музыкой.

«Чаще всего к ответственности привлекаются физлица, но иногда и должностные. Это связано в основном со строительными работами и с шумом в пристроенных помещениях, которые оказывают услуги общественного питания, а также развлекательные услуги, – пояснила Киричек. – Что касается шума звуковоспроизводящих и электробытовых приборов внутри многоквартирного жилого дома в помещениях, то в данном случае использование этих приборов на повышенной громкости запрещено в любое время суток. Это новшество в законе».

Напомним, что в будние дни шуметь запрещено с 22:00 до 8:00. Однако строительные работы с использованием инструментов, превышающих разрешенный уровень шума (40дБ), запрещены уже с 21:00.

В воскресенье и праздничные дни шуметь запрещено в любое время суток. В противном случае горожан могут оштрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей. Для должностных лиц сумма штрафа больше – от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Для юридических лиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Если вас беспокоят соседи, которые шумят по ночам или в выходные дни, мы рекомендуем вам обращаться с заявлением в полицию, либо по телефону 02.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 122, комментариев: 0


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