​Умер Андрей Дементьев

26 июня 2018 года не стало российского поэта, теле-радиоведущего Андрея Дементьева. Ему принадлежит более 40 сборников стихов. Произведения Дементьева переведены на многие языки мира. На его стихи написано более ста песен («Отчий дом», «Лебединая верность», «Натали», «Каскадеры»).

С конца 1980-х годов Андрей Дементьев вел передачи на телевидении. С начала 2000-х – еженедельную программу «Виражи времени» на «Радио России», выпуск которой вышел в эфир три дня назад, 23 июня.

Народный артист Лев Лещенко в беседе с РБК назвал смерть поэта большой потерей: «… Андрей Дементьев был блестящим представителем плеяды последних ушедших поэтов, в которую входили Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский и другие. Он был примером творческой чистоты, творческого обаяния и правды».