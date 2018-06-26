Более 400 рабочих мест для сургутских инвалидов остаются вакантными

Сейчас Югра занимает второе место в УрФО и восьмое место в России по занятости инвалидов. Так, из семи тысяч квотированных рабочих мест в Югре заняты пять тысяч.

В Сургуте ситуация еще лучше. Начальник Сургутского ЦЗН Ирина Мочалова рассказала СИА-ПРЕСС, что в настоящее время учреждение предлагает 401 рабочее место для жителей с ограниченными возможностями с разнообразными вариантами должностей: соцпедагоги, программисты, инженеры, архивисты, врачи, слесари, уборщики, кассиры и так далее. В поиске подходящего места сейчас находится 41 инвалид.

Безработным с ОВЗ предлагают варианты трудоустройства в зависимости от их индивидуальных способностей и рекомендаций из программы реабилитации.

Минимальная зарплата при полной ставке у работодателей, обращающихся в ЦЗН в Сургуте, составляет чуть более 24 тысяч рублей.

Несмотря на имеющиеся условия, не все люди с ОВЗ готовы работать по предлагаемым вакансиям. По мнению директора Департамента труда и занятости населения Югры Алексея Варлакова, чаще всего они отказываются от предложений в силу индивидуальных и личных обстоятельств.

Ирина Мочалова отмечает, что причины отказов от должностей разнообразны: «Отдаленность рабочего места, низкий заработок, неполная рабочая занятость и другие».