Сургутнефтегазбанк начал выдавать льготную ипотеку от 6% годовых

Сургутнефтегазбанк начал выдавать льготные ипотечные кредиты от 6% годовых для семей с двумя/тремя детьми.

СНГБ присоединился к государственной программе субсидирования ипотеки. Программа стартовала в России с 1 января 2018 г. По условиям программы граждане РФ, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, получают право оформить ипотечный кредит на приобретение жилья по льготной ставке – 6% годовых*

Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлен в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребенок. После окончания льготного периода ставка рассчитывается исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату предоставления кредита, увеличенной на 2%. Максимальный срок кредитования составляет 360 месяцев (включительно).

Клиенты, оформившие ипотеку с господдержкой, могут приобрести жилую недвижимость на первичном рынке с оформленным правом собственности и на стадии строительства.

Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. В остальных регионах максимальная сумма кредита — до 3 млн рублей.

Подать заявку на кредит можно онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее об ипотеке с государственной поддержкой – на сайте www.sngb.ru.

* Льготная ставка – 6% годовых устанавливается в связи с рождением у гражданина в период с 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г. (включительно): второго ребенка- на период в течение 3 лет; третьего ребенка- на период в течение 5 лет.