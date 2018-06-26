Акционный вклад от СНГБ: акция на повышение процентных ставок!

В Сургутнефтегазбанке новый продукт – акционный вклад с повышенными процентными ставками! Откройте в банке сезонный вклад и получите дополнительный доход за короткий срок!

Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Срок размещения 3 месяца - 91 день (включительно).

Процентная ставка – 6% действует при наличии у клиента банковской карты СНГБ, подключенной к тарифному плану «Единый», либо Visa Platinum Innooffice. В иных случаях процентная ставка – 4%.

Вклад срочный, без дополнительных взносов и расходных операций. Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».

Оформить вклад можно в период с 22.06.2018 г. до 15.07.2018 г. (включительно).

Подробнее об условиях нового вклада – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.