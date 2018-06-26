​Сургутнефтегазбанк продлил срок кредита «Акционный»: успейте воспользоваться выгодным предложением!

Сургутнефтегазбанк по просьбам клиентов продлил срок потребительского кредита «Акционный» до 15 июля. Успейте воплотить свои мечты с выгодным предложением от банка!

По условиям кредита «Акционный» можно получить до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет (включительно). Заемные средства можно использовать по своему усмотрению, например, для приобретения путевки или автомобиля, оплаты обучения, ремонта в квартире.

Процентная ставка – от 11,85%* (при оформлении кредита на сумму свыше 1 000 000 рублей), от 12%* (при оформлении кредита на сумму до 1 000 000 рублей включительно), в зависимости от наличия страхования.

Подать заявку на кредит можно до 15 июля 2018 года онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Акционный» – на www.sngb.ru.