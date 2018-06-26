Кадыров попросил Путина проложить скоростную магистраль в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По информации издания, Кадыров предлагает РЖД начать строить задуманную ВСМ центр-юг с участка «Ростов-на-Дону — Краснодар» и до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.
Отметим, что строительство данной ВСМ планируется, однако РЖД собирается начать его с участка «Москва — Тула» длиной 194 км.
Известно, что глава государства поручил Минэкономразвития и Минтрансу изучить данное предложение. В ведомствах подтвердили, что к ним поступили соответствующие поручения.
По мнению экспертов, реализация проекта может превысить один трлн руб.
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