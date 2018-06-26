Кадыров попросил Путина проложить скоростную магистраль в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Кадыров предлагает РЖД начать строить задуманную ВСМ центр-юг с участка «Ростов-на-Дону — Краснодар» и до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.

Отметим, что строительство данной ВСМ планируется, однако РЖД собирается начать его с участка «Москва — Тула» длиной 194 км.

Известно, что глава государства поручил Минэкономразвития и Минтрансу изучить данное предложение. В ведомствах подтвердили, что к ним поступили соответствующие поручения.

По мнению экспертов, реализация проекта может превысить один трлн руб.