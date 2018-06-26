В Югре будут снижать количество смертей в результате ДТП

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов рассказал, что в тройку причин смертей среди населения входят летальные исходы в результате ДТП.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу свести к нулю смертность в стране в ДТП.

«Это очень серьезная задача, решить ее можно только общими усилиями. В разрабатываемом проекте окружной программы безопасности дорожного движения особое внимание будет уделено пяти особо опасным участкам дорог, на которых фиксируется наиболее частые случаи ДТП, в том числе будет предусмотрено обязательное покрытие этих участков сотовой связью», — сообщил Кольцов.