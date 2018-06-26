Олимпийская чемпионка из Югры Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру

Единственная в мире четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева объявила о завершении своей спортивной карьеры. Сейчас она планирует посвятить себя семье и ребенку.

Впервые Дарья встала на лыжи в центре спортивной подготовки сборных команд Югры в возрасте 4 лет, когда родители привезли ее в Ханты-Мансийск из Минска. Спустя 13 лет, здесь же, она впервые в своей карьере выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону.

Справка:

В свои 31 год Домрачева является четырёхкратной чемпионкой олимпийских игр. Она завоевала золото Игр в Сочи в индивидуальной гонке и гонке с общим стартом. Ещё одно золото спортсменка выиграла на ОИ-2018 в эстафете.

Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира и Европы. В её арсенале четыре серебра и одна бронза мировых первенств. На этапах Кубка мира она поднималась на подиум, в общей сложности, 81 раз, из которых 34 – на верхнюю ступень.

В 2015 году Дарья стала обладательницей Большого хрустального глобуса.