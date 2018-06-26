Нижневартовского подростка за несколько угонов посадили за решётку

Следователи Нижневартовска расследуют угон, повреждение и уничтожение автомобилей группой несовершеннолетних. На данный момент подозреваемыми считаются четыре подростка, самому младшему из которых 14 лет.

В этом году ребята угнали автомобили в Нижневартовске, Сургуте, Пыть-Яхе и Мегионе. Накатавшись, машины они оставляли на окраине городов, при этом одну сожгли, а вторую – разбили. В одном из случаев на угнанном автомобиле им удалось доехать до Тюмени, где их задержали полицейские.

Отметим, что юноши принадлежат одной компании, большинство членов которой имеют судимости за подобные преступления и состоят на учете.

Одного из подозреваемых заключили под стражу, так как находясь под домашним арестом он вновь совершил преступление.

Дополнительно следователи проверят, каким образом с подростками велась профилактическая и воспитательная работа в школе и дома.