​Многодетным родителям Югры компенсируют затраты на проезд ребенка на отдых

Центр социальных выплат Югры напоминает многодетным родителям, что они могут получить компенсацию за проезд их детей к местам отдыха.

Возмещение расходов на проезд финансируется из средств государственной программы Югры «Социальная поддержка жителей автономного округа на 2016-2020 годы».

Компенсация расходов осуществляется родителю (законному представителю) детей из многодетных семей. Независимо от способа получения детских путевок, возмещение носит заявительный характер. Одному из родителей необходимо предоставить заявление и прикрепленные к нему документы в МФЦ.

Размер выплаты — не более семи тысяч рублей и не чаще одного раза в два года на каждого ребенка.

Возмещение расходов осуществляется после прибытия детей из места отдыха к месту жительства.

Перечисляются выплаты в течение 30 рабочих дней с даты представления необходимых документов на банковский счет одного из родителей.