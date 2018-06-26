​Мелкие суммы за нарушения ПДД хотят автоматически списывать со счетов автовладельцев

В июле этого года Госдума рассмотрит законопроект по внедрению упрощенного механизма для списания мелких штрафов.

Алгоритм предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге, и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет средства автоматически. Если таковых на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

В ФССП отмечают, что переход на упрощенный электронный механизм оптимизирует работу приставов и существенно упростит процедуру принудительного исполнения.

По мнению одних экспертов, стремительная оптимизация перехода с бумажного на электронный документооборот не исключает тот факт, что несовершенство информационных систем российских ведомств приведет к большому количеству ошибок.

Замглавы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает иначе — поправки нужно поддержать и законопроект будет одобрен, так как он повышает эффективность работы ФССП и снижает вероятность получения взяток.

После утверждения законопроекта банкам придется доработать свое программное обеспечение.