В Нетфеюганске прошел митинг-панихида памяти первого мэра Владимира Петухова

В двадцатую годовщину гибели первого мэра Владимира Петухова в город съехались главы российских городов и депутаты Государственной Думы. В качестве хозяев УрФО и Югру представили полпред президента Игорь Холманских и губернатор Наталья Комарова.

Памятные мероприятия проходят традиционно: панихида на кладбище, затем – возложение цветов и выступления на Аллее комсомольской славы у памятника В.А. Петухову. Одним из ключевых лиц мероприятия стала вдова Фарида Исламова.

"Он умер чтобы в России не произошло то, что произошло в соседней бывшей союзной республике. Противостоял преступному сообществу, которое его и убило", - - напомнила женщина участникам митинга.

На протяжении двух десятков лет Фарида Исламова добивается публичного покаяния от экс-руководства ЮКОСа, прежде всего - от главы компании Михаила Ходорковского.

Владимир Петухов был расстрелян утром 26 июня 1998 года, когда шел пешком на работу по приказу первого вице- президента нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, как установило позже следствие. Организатором убийства выступал руководитель службы безопасности компании Михаила Ходорковского Алексей Пичугин. Причиной «заказа» было требование уплаты налогов в местный бюджет.

Мемориал жертве заказного политического убийства был поставлен в 2014 году.

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