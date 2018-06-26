​Налоговая: отчитываться за каждые поступления на банковские счета не нужно

Ранее россиян всколыхнула новость, что с 1 июля у граждан появится новая обязанность перед государством — отчитываться за поступления на банковские счета.

Налоговая России опровергла эту информацию. «Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, который обязывает банки сообщать налоговикам об открытии/закрытии счетов физлиц, действует с 1 сентября 2016 года. Те же формулировки, но в другом пункте существовали в НК РФ с 1 июля 2014 года. А с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов также должны предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении денежных средств еще и по счетам в драгоценных металлах», пишет инспекция в официальном письме.

Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках у физлица налоговая может только при проведении проверок в отношении этого лица.

Например, гражданин хочет получить налоговый вычет за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае ФНС может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика.