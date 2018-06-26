16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,9497   EUR  73,3112  

​Налоговая: отчитываться за каждые поступления на банковские счета не нужно

Ранее россиян всколыхнула новость, что с 1 июля у граждан появится новая обязанность перед государством — отчитываться за поступления на банковские счета.

Налоговая России опровергла эту информацию. «Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, который обязывает банки сообщать налоговикам об открытии/закрытии счетов физлиц, действует с 1 сентября 2016 года. Те же формулировки, но в другом пункте существовали в НК РФ с 1 июля 2014 года. А с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов также должны предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении денежных средств еще и по счетам в драгоценных металлах», пишет инспекция в официальном письме.

Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках у физлица налоговая может только при проведении проверок в отношении этого лица.

Например, гражданин хочет получить налоговый вычет за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае ФНС может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:38, просмотров: 159, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Гуляй, Вася! Но до 23 часов

​Гуляй, Вася! Но до 23 часов
За нарушение детьми комендантского часа в этом году оштрафованы 64 сургутских родителя
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:01
110 0
​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
За последние 10 лет на водоемах города погибло 86 взрослых и детей, пострадало 382 человека
Лилия Сулейманова 25 июня в 14:48
548 1
​Олег Шеин: На Западе люди могут поездить на свою пенсию по миру – у нас только пойти

​Олег Шеин: На Западе люди могут поездить на свою пенсию по миру – у нас только пойти
Депутат Госдумы выступил против повышения пенсионного возраста. Существующую ситуацию он назвал национальным тупиком
Константин Шперлинг 24 июня в 17:52
1597 7
И дождь нипочём: Сегодня в Сургуте прошел Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ

И дождь нипочём: Сегодня в Сургуте прошел Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ
Горожане смотрели концерт, плясали, кололи дрова и боролись за барана
Лилия Сулейманова 23 июня в 18:47
1745 7
«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

Сабантуй, Арт-пикник-2018, фестиваль молодежи, гонки на обласах и музыка из знаменитых мультфильмов!
Константин Шперлинг 23 июня в 15:40
1248 0
​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»

​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»
Константин Шперлинг 23 июня в 14:30
1152 1
За пять месяцев этого года задолженность сургутян по имущественным налогам существенно снизилась

За пять месяцев этого года задолженность сургутян по имущественным налогам существенно снизилась
Добиться этого помогла налоговая амнистия и сознательность горожан
Елена Трофимова, заместитель начальника ИФНС России по Сургуту 22 июня в 10:17
857 0
​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!

​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!
Авторы лучших фото получат сертификаты на 2 500, 2 000 и 1 500 рублей
Редакция СИА-ПРЕСС 23 июня в 10:42
899 0
​Арифметика для идиотов

​Арифметика для идиотов
Думаю, что разговоры о выгоде пенсионеров от повышения пенсионного возраста рассчитаны на тех, кто не умеет или не хочет считать
Олег Смолин, депутат Госдумы 22 июня в 19:27
34644 10
По всей Югре прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби // ФОТО

По всей Югре прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби // ФОТО
Со всего округа на фронт ушли более 17 тысяч мужчин и женщин, чуть больше 9,5 тысяч так и не вернулись
Лилия Сулейманова 22 июня в 17:02
839 0
​Из-за пенсионной реформы количество пенсионеров в Югре может вырасти

​Из-за пенсионной реформы количество пенсионеров в Югре может вырасти
Увеличится поток приезжих людей серебряного возраста
Лилия Сулейманова 22 июня в 14:47
1549 0
​Суперсемейка 2

​Суперсемейка 2
Суперсемейка смогла избежать проклятия второй части и выдала отличное продолжение. И, на мой личный взгляд, даже превзошла оригинал
Светлана Мосендз, кинолюбитель 22 июня в 14:22
905 0
«Не хочется думать, что сложности колледжа — часть плана по оптимизации...»

«Не хочется думать, что сложности колледжа — часть плана по оптимизации...»
Лариса Гурова, директор Многофункционального культурно-досугового центра, поддержала Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского
Редакция СИА-ПРЕСС 22 июня в 11:10
761 0
Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство // ВИДЕО

Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство // ВИДЕО
Михаил Делягин, экономист 22 июня в 09:04
7172 2
​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 21 июня в 10:24
1992 5
Дело не в пенсиях, дело в головах

Дело не в пенсиях, дело в головах
У них получилось. 18 лет лживой пропаганды сделали свое дело. За будущее России можно быть спокойным.
Александр Мазурин 21 июня в 08:01
4961 16
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика