Сборная России проиграла Уругваю с разгромным счетом на ЧМ-2018

Сборная России проиграла команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, сообщает Lenta.ru.

Встреча состоялась в понедельник, 25 июня, в Самаре и завершилась со счетом 0:3. Первые два мяча были забиты в первом тайме: отличились нападающий Луис Суарес, еще один гол в свои ворота забил россиянин Денис Черышев. На 92-й минуте третий гол забил форвард Эдинсон Кавани.

Таким образом, сборная России заняла второе место в группе А, уругвайцы стали первыми. Обе команды сыграют в плей-офф, их соперники определятся позднее 25 июня, когда состоятся матчи Испания — Марокко, Португалия — Иран.