«Если наши дети не нужны России...» Колледж русской культуры им. А. С. Знаменского записал ролик-обращение к общественности // ВИДЕО

Сегодня на официальной странице Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского в YouTube выложили видео под названием «Если наши дети не нужны России...»

Ролик описывает непростую ситуацию, в которой оказалось учебное заведение, не прошедшее аккредитацию. Сейчас выпускники колледжа вынуждены получать дипломы в других учреждениях культуры.

В записи отмечают, что колледж представляет собой «удивительное учебное заведение, не имеющее аналогов по всей стране».

Видеоролик показывает кадры из жизни учреждения, процесс обучения и выступления учащихся. Авторы записи с грустью замечают, что «в обществе, построенном по западному образцу, русские традиции и обычаи почти забыты».

Однако череда позитивных моментов в ролике сменяется резкой фразой: «Но все это не по нраву чиновникам нефтяного региона! И во всем этом они не видят важности и значимости. Все это уже завтра может умереть!»

Авторы видео подробно описывают случившееся с колледжем, называя обвинения властей абсурдными.

Кроме того, на записи можно увидеть нынешних выпускников заведения. «Многие из детей пришли сюда в очень раннем возрасте, — плача, рассказывает молодая девушка. — Как может оставить равнодушным ситуация, когда прожив тут всю сознательную жизнь, мы должны получать дипломы в совершенно неизвестном нам учреждении?»

«Будем следовать курсам, обозначенным президентом страны? — спрашивают создатели ролика. — Будем уничтожать русскую культуру в лице колледжа Знаменского? Если наши талантливые дети и весь наш многолетний опыт не нужны стране, то что тогда нужно?»