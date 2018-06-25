​19 апреля могут сделать Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов предложили правительству установить памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) — 19 апреля.
Законопроект внесен в Госдуму.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов предложили правительству установить памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) — 19 апреля.
Законопроект внесен в Госдуму.
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Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00