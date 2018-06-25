Бездомному из Нижнесортымского помогли попасть в очередь на жилье

Жителю Нижнесортымского, который на данный момент не имеет регистрации в поселке и страдает тяжелой формой хронического заболевания, отказывали в постановке в очередь на предоставление внеочередного жилья.
В дело вмешалась прокуратура. Выяснилось, что мужчина — бомж, на основании решения суда с 2012 года он снят с учета по месту жительства в Нижнесортымском.
В итоге через суд удалось доказать факт проживания гражданина на территории поселка, его внесут в очередь на соцжилье.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00