​В пруду 37 микрорайона Сургута утонул 11-летний ребенок

Сегодня в искусственном водоеме в 37 микрорайоне города (неподалеку от дома № 15 Приозерной улицы), утонул 11-летний ребенок.

Как стало известно СИА-ПРЕСС, трое подростков пошли купаться. Утонувший, по предварительным данным, плавать не умел, а его друзья не смогли ему помочь.

В настоящее время следователи следственного отдела по Сургуту работают на месте происшествия, все обстоятельства устанавливаются. При визуальном осмотре тела подростка телесных повреждений не выявлено.

За последние десять лет на водоемах Сургута погибло 86 человек, из них шесть детей. О том, что грозит тем, кто пренебрегает запрещающими купание знаками, читайте тут.