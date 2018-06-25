​В Тюмени состоялся первый выпуск кадет из президентского училища

В Тюменском президентском кадетском училище состоялся первый выпуск кадет. Воспитанники были набраны еще в 2013 году – 360 человек с пятого по седьмой класс. И вот через 5 лет 96 кадет успешно окончили училище.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поздравил учеников и училище.

«Сегодня для всех нас очень волнительный и знаменательный день. Пять лет назад состоялось торжественное открытие Тюменского президентского кадетского училища. Всё здесь начиналось практически с нуля. Вы стали основоположниками первых традиций, вписали в его историю первые успехи и достижения, представляли Тюменскую область на престижных спортивных и интеллектуальных состязаниях. Спустя годы мы можем уверенно сказать, что Тюменское президентское кадетское училище состоялось, заслужило уважение и почет, стало символом возрождения кадетской школы, – начал церемонию награждения Александр Моор. – Дорогие кадеты-выпускники! Вы – первый выпуск Тюменского президентского кадетского училища. На вас равнялись младшие курсы, ваши дальнейшие успехи также будут для них примером. Уверен, каждый из вас впишет яркие страницы в историю нашей страны».

Аттестаты о среднем (полном) общем образовании вручены 96 выпускникам. Золотые медали и документы с отличием получили Алексей Гашылык, Ерлан Шапенов, Леонид Черных, Захар Большаков и Семен Курочкин. Аттестаты с отличием – Никита Мешков, Даниил Куйдин и Даниил Карнаухов.

Особые поздравления врио губернатора были адресованы родителям, педагогам и наставникам, которые помогали ученикам идти к своей цели, достигать успехов в учебе, спорте и творчестве.

Справка:

Тюменское президентское кадетское училище открылось 1 сентября 2013 года. Первого сентября 2014 года состоялось торжественное вручение знамени Тюменского президентского кадетского училища. С этого момента полностью завершился процесс формирования и становления училища. Оно стало полноправным членом образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.