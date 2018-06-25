​В Югре прошли чемпионат и первенство по пейнтболу

Накануне в Югре прошли чемпионат и первенство Югры по спортивному пейнтболу.

По данным ЮграМегаСпорт, в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из шести городов округа: Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска и других.

Перед командами стояла задача – захватить флаг противника, находящийся на его стартовой базе и при этом не дать противнику сделать то же самое со своим флагом.

Для того, чтобы убедиться, что игра прошла честно и по правилам на поле присутствовали восемь судей. Это необходимо для того, чтобы вовремя заметить поражение того или иного игрока.

Справка:

Оружие пейнтболиста называется маркер. Перед каждой игрой спортсмены заправляют их шариками. Таких шариков только на одну игру каждому участнику требуется около 200 штук. Перед каждой игрой проводится хронографирование маркеров, которые участники будут использовать на соревновании. Максимально разрешенная скорость вылета шара 300 футов в секунду.