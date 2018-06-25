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СК Югры рассказал о ходе расследования инцидента с телевизором, убившим сургутянку в Gallery Club

Следственный комитет Югры проводит процессуальную проверку по происшествию, произошедшему 23 июня, когда в сургутском luxury-клубе, сорвавшаяся со стены «плазма», убила гостью.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Опрашиваются как персонал, так и случайные свидетели события. Изучаются также записи с камер видеонаблюдения. Запрошена вся техническая документация на оборудование. После проведения всего комплекса проверочных мероприятий, следователями будет принято процессуальное решение», – рассказала корреспонденту siapress.ru старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Югре Алина Никифорова.

Представитель Следственного комитета заверила, что действия ответственных за безопасность лиц получат правовую оценку.

«Правовая оценка будет дана руководству и персоналу учреждения, а также тем, кто устанавливал оборудование. То есть всем лицам, ответственным за обеспечение безопасности оборудования. Но это будет сделано после того, как будут изучены все обстоятельства происшествия», – пояснила Никифорова.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 440, комментариев: 6


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:27
"с телевизором, убившим сургутянку" - таки телевизор или конкретное лицо, халатно относящееся к исполнению своих обязанностей?
Орлов Моби
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Сегодня в 14:42
Конкретное лицо будет названо после проверочных мероприятий
Моби Орлов
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Сегодня в 14:48
а почему тогда в заметке ещё до окончания проверки утверждается вина телевизора? НИ ОДИН телевизор в мире не убивает кого-либо. Убивает человек (умышленно или вследствие халатности).
Орлов Моби
не нравится
Сегодня в 14:54
Очевидно, что нельзя обвинить телевизор в чем-либо. Так написано, чтобы читателям было понятно о чем идет речь. А согласно словам, СК Югры, "Правовая оценка будет дана руководству и персоналу учреждения, а также тем, кто устанавливал оборудование".
Мудрец Моби
не нравится
Сегодня в 15:28
Не факт, что там даже можно будет говорить о халатности. То что упали плазменные панели, это еще автоматически не означает чью-то халатность. Вполне может быть просто несчастный случай. В жизни такое часто бывает.
Моби Мудрец
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Сегодня в 15:38
Что? При надлежащем соблюдении инструкций и норм, телевизоры не падают.

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