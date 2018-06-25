СК Югры рассказал о ходе расследования инцидента с телевизором, убившим сургутянку в Gallery Club

Следственный комитет Югры проводит процессуальную проверку по происшествию, произошедшему 23 июня, когда в сургутском luxury-клубе, сорвавшаяся со стены «плазма», убила гостью.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Опрашиваются как персонал, так и случайные свидетели события. Изучаются также записи с камер видеонаблюдения. Запрошена вся техническая документация на оборудование. После проведения всего комплекса проверочных мероприятий, следователями будет принято процессуальное решение», – рассказала корреспонденту siapress.ru старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Югре Алина Никифорова.

Представитель Следственного комитета заверила, что действия ответственных за безопасность лиц получат правовую оценку.

«Правовая оценка будет дана руководству и персоналу учреждения, а также тем, кто устанавливал оборудование. То есть всем лицам, ответственным за обеспечение безопасности оборудования. Но это будет сделано после того, как будут изучены все обстоятельства происшествия», – пояснила Никифорова.