Топилин: без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и средств для прибавки к пенсиям

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсию будет уже 15 тыс. 400 рублей», – рассказал глава Минтруда в интервью «Известиям».

По его словам, в случае если пенсионный возраст не будет повышен, то и не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям.

«Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет, поэтому приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами. Это единственный выход», – пояснил Топилин.