Названа «Самая уродливая собака в мире-2018» // ФОТО

Ежегодно в США проводится конкурс «Самая уродливая собака в мире». В этом году на юбилейном 30-м мероприятии в Петалуме (штат Калифорния), за главный приз боролись 14 животных.
В итоге победителем стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа, у которого длинный язык и мускулистые лапы.
За победу его хозяйка получила 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк.
У Жа-Жа язык, конечно, длинный, но не такой, как у Мочи Рикерта — пса, занесенного в книгу рекордов Гинесса.
Вардавар в Сургуте! Как его отметят в этом году — расскажет организатор мероприятия Давид Егшатян // ONLINE 25 июня в 15:00