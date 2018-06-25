Названа «Самая уродливая собака в мире-2018» // ФОТО

Ежегодно в США проводится конкурс «Самая уродливая собака в мире». В этом году на юбилейном 30-м мероприятии в Петалуме (штат Калифорния), за главный приз боролись 14 животных.

В итоге победителем стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа, у которого длинный язык и мускулистые лапы.

За победу его хозяйка получила 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк.

У Жа-Жа язык, конечно, длинный, но не такой, как у Мочи Рикерта — пса, занесенного в книгу рекордов Гинесса.